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لبنان

المساعدون القضائيون يضربون... وقضاة يتضامنون معهم

Lebanon 24
27-03-2023 | 23:50
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كتبت" الديار":على خلفية الغلاء الفاحش وصعوبة التنقل والمعيشة ومتطلبات ادنى حقوق المواطنين وتدني قيمة رواتب المساعدين القضائيين في قصر العدل في بعبدا وعدم امكانهم الاستمرار في الحضور اليومي او حتى كل اسبوع بسبب ارتفاع ثمن البنزين، اجتمع المساعدون القضائيون الاسبوع الفائت وتم الاتفاق بينهم على بدء اضراب تحذيري لمدة اسبوع في كافة اقلام قضاة التحقيق والمحاكم المنفردة مطالبين وزير العدل القاضي هنري خوري بان يتم تحسين رواتبهم وفي حال لم يتم ذلك فان اضرابهم يتجدد لاسبوع اخر وقد انضم اليهم في الاضراب بعض قضاة التحقيق والمحاكم المنفردة .
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واجتمع الموظفون في قصر العدل منذ اسبوعين واتفقوا على بدء الاضراب من الاثنين الماضي الا انهم تراجعوا لدى تدخل الرئيس الاول في قصر عدل بعبدا القاضي ايلي الحلو متمنياً عليهم عدم الاضراب والحضور قدر المستطاع بحيث يحضر موظف من كل دائرة عندما يحضر قاضي الغرفة الا انهم عادوا واتفقوا على الاضراب امس وصولاً الى الإضراب المفتوح حتى تحسين رواتبهم.    
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