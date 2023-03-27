خطأ الساعة لا يُعالَج بخطأ أكبر..

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كتب صلاح سلام في" اللواء":وكأنه كان ينقص البلد هذا الخلاف المتأجج بكل ألوان الطائفية البغيضة، حول مسألة هي في كل بلاد العالم من المسلمات، التي لا تحتاج إلى مجرد الحديث عنها، ولا إلى الوقوف عندها.قرار تأجيل الدوام الصيفي لا علاقة له بشهر رمضان، وقد يكون قرارا خاطئا، أو لم يُدرس كفاية على الأقل، ولكن الحكمة والروح الوطنية تقتضي أن لا يُعالج الخطأ بخطأ أكبر منه، كما حصل في الخطاب الإستفزازي للنائب جبران باسيل، الذي وصف فيه شركاءه في الوطن المسلمين، وبكل صفاقة بـ«المتخلفين والرجعيين»، ليؤجج المشاعر الطائفية، ويُشعل نار الفتنة، سعياً وراء مكاسب شعبوية سرعان ما تتلاشى بمجرد أن يذوب الثلج الطائفي ويظهر مرج الحقيقة الوطنية الساطعة.وكان من الطبيعي أمام حملة المزايدات التي فجرها باسيل، أن تدلوا أحزاب مسيحية أخرى، مثل القوات والكتائب، بدلوها ضمن حدود الإنتقاد السياسي طبعاً، ولكن ذلك لم يحل دون أن تأخذ المواجهة طابع التنافس الطائفي اللعين.