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لبنان

العجوز مرشحة الحريري لبلدية العاصمة

Lebanon 24
27-03-2023 | 23:57
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كتبت" الاخبار": تبدو أسهم رلى العجوز صيداني الأعلى بين المرشحين لرئاسة مجلس بلديّة بيروت، خصوصاً بعدما تأكّد أنها التقت الرئيس سعد الحريري خلال زيارته لبيروت الشهر الماضي، وسمعت منه دعماً لترشيحها على قاعدة التغيير في الأسماء وكونه يُفضّل أن تتولى امرأة رئاسة بلديّة العاصمة.
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وعلمت «الأخبار» أنه بعدما أصدر رئيس تيّار المستقبل تعميماً داخلياً بخوض المعركة إلى جانب العجوز، بدأ رئيس جمعيّة بيروت للتنمية الاجتماعية أحمد هاشميّة اجتماعات مع مرشحين سيكونون على لائحة العجوز، كما بدأ اتصالات مع بعض القوى السياسيّة المسيحيّة، مؤكداً أنّ اللائحة ستكون مكوّنة من 12 مسلماً و12 مسيحياً بغض النظر عن ترجيح عدم وصول أكثر من 2 إلى 3 أعضاء مسيحيين إلى المجلس.
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