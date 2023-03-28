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لبنان

التوتر على أشده داخل "التكتل"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-03-2023 | 01:30
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وصل التوتر بين اعضاء "تكتل لبنان القوي" الى مستوى غير مسبوق خصوصا بين النواب المعارضين لرئيس "التيار" جبران باسيل وبين باسيل نفسه، الامر الذي قد يؤدي الى تطورات متسارعة.

وبحسب مصادر مطلعة فإن تصريحات النائب الياس بو صعب التي انتقد فيها باسيل ليست سوى رأس جبل الجليد، خصوصا انها اتت بعد تصريحات للنائب سيمون ابي رميا اكد فيها انهم قد يصوتوا لاي نائب عوني اذا كانت حظوظه مرتفعة حتى لو لم يوافق باسيل"

وتعتقد المصادر "ان وجود الرئيس السابق ميشال عون يحول حتى اللحظة دون حصول انفجار سياسي داخل الجسم العوني، لكن الامور تتفاقم بشكل كبير".

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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