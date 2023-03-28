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لبنان

انتظروا.. هذا ما سيشهده الشارع قريباً!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-03-2023 | 02:45
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من المُرتقب أن تتجدّد خلال الأيام المُقبلة سلسلة تحرّكات في الشارع وذلك على صعيدين أساسيين: الأول ويرتبطُ بالمودعين والثاني يرتبطُ بالعسكريين المتقاعدين.

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وكشفت معلومات "لبنان24" أنّ هناك إستفتاء أُجريَ مؤخراً لتحديد وُجهة تحركات الجمعيات المُدافعة عن حقوق المودعين والمناطق التي يجب أن تُقام ضمنها، فتبين أنّ غالبية الخاضعين للإستفتاء اقترحوا تنفيذ تحركات في مختلف المناطق اللبنانية وليس فقط على صعيد العاصمة بيروت. 

وذكرت المصادر أنّ هناك آراء اقترحت أن تكون التحركات شاملة وبكلٍ مستمر ومن دون توقف، وذلك من أجل كسر النظرية القائلة بأنّ التحركات المرتبطة بالمودعين تحصلُ في أوقات مُحددة ولغايات مشبوهة. 

أما في ما خصّ العسكريين المتقاعدين، فقد كشفت مصادر "لبنان24" أنّ نقطة الصفر للتحركات الآتية سيتم تحديدها قريباً لاسيما أنّ معلومات التنسيقيات أشارت إلى أن رواتب المتقاعدين ستُصرف نهاية شهر آذار على أساس دولار 90 ألف ليرة، الأمر الذي شكّل موجة غضبٍ عارمة.

أحدُ الضباط المتقاعدين البارزين أبلغ مختلف التنسيقيات بما يجري، كاشفاً عن خطورة الأمر، وقال: "إستعدوا للمواجهة القريبة.. لا تنسوا العدّة اللازمة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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