آذار سيودعنا بموجة "جليدية".. وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما اجمالا وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض السريع والملحوظ فجرا، تهطل أمطار متفرقة وتشتد غزارتها تدريجيا بخاصة في المناطق الجنوبية بدءا من الظهر ، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح شديدة تصل سرعتها لحدود 75 كم/س على ان تتجاوز سرعتها 100 كم/س بعد الظهر في المناطق الشمالية و يرتفع معها موج البحر ليصل لحدود 4 امتار ، كما يبدأ تساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر و يتدنى مستوى تساقطه مع تدني درجات الحرارة ليلامس 1700 متر. كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية احيانا بشكل كلي.

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وجاء في النشرة الاتي :



-الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الثلاثاء حيث يتأثر لبنان تدريجيا بمنخفض جوي يحمل معه أمطارا، ثلوج، عواصف رعدية ورياحا شديدة تتجاوز سرعتها 80 كلم/س و يبلغ ذروته الخميس ويستمر حتى يوم الجمعة حيث يبدأ بالانحسار التدريجي بدءا من فترة بعد الظهر.



تحذير من تطاير اللوحات الاعلانية و ارتفاع موج البحر اعتبارا من مساء الغد .

معدل درجات الحرارة لشهر آذار من 14 الى 22 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة و رياح ناشطة تشتد احيانا بخاصة في المنااطق الشمالية كما يتكون الضباب على المرتفعات.



الأربعاء: غائم اجمالا وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض السريع والملحوظ فجرا. تهطل أمطار متفرقة وتشتد غزارتها تدريجيا بخاصة في المناطق الجنوبية بدءا من الظهر، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح شديدة تصل سرعتها لحدود 75 كم/س وعلى ان تتجاوز سرعتها 100 كم/س بعد الظهر في المناطق الشمالية و يرتفع معها موج البحر ليصل لحدود 4 امتار ، كما يبدأ تساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر و يتدنى مستوى تساقطه مع تدني درجات الحرارة ليلامس 1700متر. كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية أحيانا بشكل كلي.



الخميس: غائم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة والتي تكون غزيرة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية ورياح ناشطة تشتد صباحا في المناطق الشمالية لتصل الى ما يقارب (45كلم/س)، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600متر وما فوق، تخف حدة الامطار تدريجيا بدءا من بعد الظهر مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .



الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي و طفيف في درجات الحرارة وأمطار صباحية في المناطق الشمالية وثلوج خفيفة على ارتفاع 1600 متر. تنحسر الامطار تدريجيا بعد الظهر و يتحول الطقس مساء الى غائم جزئيا مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات مساء.

وأفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن ان المرتفع القطبي يتمدد نحو غرب روسيا وشرق اوروبا بقيم ضغط مرتفعة، يقابله، جنوباً، نشاط منخفض السودان المسيطر على مصر والسودان والبحر الاحمر وسيناء، الامر الذي سيمدد الكتل القطبية الجليدية نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط حيث الضغط المنخفض، اعتباراً من مساء الاربعاء ولغاية صباح السبت المقبل.

وأضاف ان تركيا ستتعرض لمنخفض ثلجي شديد البرودة، وبسبب انخفاض الضغط الجوي فوق لبنان الى 1012hpa سوف يتحوّل طقس يوم غد الاربعاء الى عاصف بخاصة في الشمال اللبناني وحمص وساحل سوريا وسوف تلامس الرياح 90-100 كم في الساعة بينما تكون موزعة سرعتها في المناطق اللبنانية بين 55 و 70 كم في الساعة.

وتنخفض الحرارة بشكل قياسي مساء الاربعاء ليتحول الطقس يومي الخميس والجمعة الى قطبي جليدي بسبب الرياح الشمالية المتجهة من تركيا، فتصل الحرارة ساحلاً الى 8 درجات ليلا وعلى 1000 متر -1 وفي القرنة السوداء -16 وفي البقاع -1.

تترافق الموجة القطبية مع امطار متفرقة متوسطة تتحوّل الى ثلوج بين 1100 و 1000 متر بشكل محلي لا يشمل كل المناطق اللبنانية وذلك بحسب توزيع رطوبة المنخفض وسرعة الرياح، والجدير ذكره ان المنخفض ليس بغزير الامطار كي نشهد عاصفة ثلجية.

وتنحسر الموجة القطبية ظهر السبت وترتفع الحرارة يوم الاحد 6 الى 8 درجات مئوية ويكون طقس أحد الشعانين مشمسا وصافيا ومعتدلا.

ويشير خنيصر بأن شهر آذار سيودعنا بموجة جليدية أكثر منها ثلجية.

