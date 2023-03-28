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لبنان

لليوم الثاني على التوالي.. عمال بلدية طرابلس اقفلوا أبواب مصرف لبنان

Lebanon 24
28-03-2023 | 04:42
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أقفل عمال وموظفي بلدية طرابلس لليوم الثاني على التوالي، ابواب مصرف لبنان فرع طرابلس والطريق المؤدية الى مدخل مرآب المصرف، بالاشتراك مع أعضاء اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال، ومنعوا الموظفين من الدخول الى حرمه، مطالبين بـ"صرف رواتبهم لشهر آذار على سعر صيرفة عملا بالتعميم الرقم 161  الصادر عن حاكم مصرف لبنان".
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واكد نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد ان "تحرك عمال بلدية طرابلس مستمر وبتصعيد اكثر في حال لم تلب مطالبهم".
 
بدوره، طالب نقيب عمال بلدية طرابلس عمر دلال بـ"صرف رواتب العمال والموظفين في بلدية طرابلس على سعر صيرفة اسوة بباقي موظفي الادارات العامة "، مذكرا بان "راتب شهر آذار لم يتم قبضه حتى الان ". (الوكالة الوطنية)
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