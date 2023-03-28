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لبنان

ماذا يجري أمام سرايا جونية؟

Lebanon 24
28-03-2023 | 04:52
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ينفذ في هذه الأثناء عدد من الأساتذة والمعلمين في المدارس الرسمية في كسروان، إعتصاما أمام مدخل سرايا جونية إحتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم بزيادة رواتبهم وبدلات النقل وغيرها من حقوقهم، وسط تدابير أمنية في محيط وأمام مدخل السرايا. (الوكالة الوطنية)
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