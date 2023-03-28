ماذا يجري أمام سرايا جونية؟

ينفذ في هذه الأثناء عدد من الأساتذة والمعلمين في المدارس الرسمية في كسروان، إعتصاما أمام مدخل سرايا جونية إحتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم بزيادة رواتبهم وبدلات النقل وغيرها من حقوقهم، وسط تدابير أمنية في محيط وأمام مدخل السرايا. (الوكالة الوطنية)

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