عبود لوفد برنامج الأغذية العالمي: معظم اللبنانيين بحاجة الى الدعم أكثر من أي وقت مضى

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وتمّ خلال اللقاء، بحسب بيان دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، الاتفاق على التعاون ووضع استراتيجية للأمن الغذائي، حيث قدم الوردات شرحاً عن عمل برنامج الأغذية العالمي في لبنان، والمساعدات التي تم توزيعها في المناطق اللبنانية كافة دون استثناء، مؤكداً فيما خص مدينة بيروت أنه يتم تأمين التمويل عبر المنظمات العالمية بغية تقديم المساعدات الى العائلات الأكثر فقرا، بعد دراسة وافية لحالتهم يقوم برنامج الاغذية بتوزيع المساعدات الى المحتاجين عبر إحدى الجمعيات المتخصصة. استقبل محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود في مكتبه في القصر البلدي، الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات ومسؤولة مكتب البرنامج في بيروت وجبل لبنان مارتا فونتان، حيث اطلعا المحافظ على عمل ونشاط البرنامج في إطار الأزمة الاقتصادية الحالية و ما يرافقها من ارتفاع معدلات تضخم أسعار الغذاء والانهيار الكبير في العملة الوطنية.وتمّ خلال اللقاء، بحسب بيان دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، الاتفاق على التعاون ووضع استراتيجية للأمن الغذائي، حيث قدم الوردات شرحاً عن عمل برنامج الأغذية العالمي في لبنان، والمساعدات التي تم توزيعها في المناطق اللبنانية كافة دون استثناء، مؤكداً فيما خص مدينة بيروت أنه يتم تأمين التمويل عبر المنظمات العالمية بغية تقديم المساعدات الى العائلات الأكثر فقرا، بعد دراسة وافية لحالتهم يقوم برنامج الاغذية بتوزيع المساعدات الى المحتاجين عبر إحدى الجمعيات المتخصصة.

بدوره أكد المحافظ عبود أن "معظم اللبنانيين إزاء الظروف الراهنة هم بحاجة أكثر من أي وقت مضى في الحصول على الدعم والمساعدات المادية والغذائية، لأن معظمهم وصل الى مرحلة لا يستطيع فيها الاستمرار أكثر، والمواطن اللبناني اليوم في وضع صعب جداً بالكاد يؤمن قوت يومه، هذا غير المصاريف و المدفوعات الشهرية من فواتير كهرباء واشتراك ومياه ورسوم للدولة وغيرها، في حين أن النازحين بمختلف جنسياتهم لا يدفعون تلك الرسوم الى الدولة اللبنانية والمساعدات متوافرة لهم بشكل مستمر".





كما عرض المحافظ عبود اوضاع فوجي الحرس والاطفاء والموظفين والصعوبات الحياتية والاقتصادية التي يعانيها هؤلاء في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، مقارنةً مع رواتبهم التي خسرت نسبة مئوية كبيرة من قيمتها الشرائية جراء إنهيار العملة اللبنانية، طالباً في الوقت نفسه زيادة التقديمات والمساعدات الغذائية كي تطالهم، الأمر الذي يخفف الأعباء عليهم ليتمكنوا من تأمين الخدمة العامة للمواطنين، اضافة الى زيادة عدد المساعدات الغذائية التي تقدم الى أهالي بيروت لتصل الى أكبر عدد ممكن منهم، وقد حصل المحافظ عبود على وعد بنقل تلك الطلبات الى الجهات المركزية وتزويده بالنتيجة في أقرب وقت ممكن. (الوكالة الوطنية)



