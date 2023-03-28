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لبنان

الجيش يلاحق مهربين... اليكم ما حصل

Lebanon 24
28-03-2023 | 05:11
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أفادت مندوب "لبنان 24" عن قيام دورية تابعة للواء السابع في الجيش بملاحقة بعض المهربين في بلدة شبعا في قضاء حصابيا دون ان تتمكن من توقيفهم او مصادرة بضائعهم.
 
 
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