الجيش يلاحق مهربين... اليكم ما حصل

أفادت مندوب "لبنان 24" عن قيام دورية تابعة للواء السابع في الجيش بملاحقة بعض المهربين في بلدة شبعا في قضاء حصابيا دون ان تتمكن من توقيفهم او مصادرة بضائعهم.

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