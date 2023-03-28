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لبنان

باسيل زار بطريرك الأرمن الاورثوذكس

Lebanon 24
28-03-2023 | 05:20
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غرّد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر"  قائلا: "بزيارتي اليوم لبطريرك الأرمن الاورثوذكس الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان، وجدت اليوم قائدًا روحياً مدركاً تمامًا للمخاطر التي تتهدّد الكيان والدور والوجود، مستشرفاً للافق، واقعياً بالامكانات، واثباً بالتطلعات وعملياً بالحلول... على أمل أن نتوفّق سوياً وكلنا معاً بايجادها".

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