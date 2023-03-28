صراخٌ داخل مجلس النواب.. توترٌ بين نائبين فماذا يجري؟

ذكرت قناة "الجديد" أنّ صوتاً مرتفعاً سُمع داخل مجلس النواب، ومصدره القاعة العامّة حيثُ تقعد فيها جلسة اللجان النيابية المُشتركة.

ووفقاً للقناة، فقد كشف مصدرٌ نيابي أنّ سجالاً حاداً حصل بين النائبين غازي زعيتر وملحم خلف خلال الجلسة.