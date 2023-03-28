بالدولار.. كم تنفق الأسرة في لبنان والدول العربية على الطعام شهرياً؟

جاءت دول الكويت والإمارات وقطر في مقدمة الدول العربية التي شهدت أعلى معدلات إنفاق على الطعام من جانب الأُسر شهرياً، وبلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسرة في الكويت 1415 دولاراً، وفي الإمارات 1299 دولاراً، وقطر 1227 دولاراً، وذلك بحسب بيانات "فيتش سوليوشنز".
1- متوسط الإنفاق الشهري للأسرة في الكويت على الطعام شهرياً: 1415 دولاراً
2- متوسط الإنفاق الشهري للأسرة في الإمارات على الطعام شهرياً: 1299 دولاراً
3- متوسط الإنفاق الشهري للأسرة في قطر على الطعام شهرياً: 1277 دولاراً
4- متوسط الإنفاق الشهري للأسرة في عُمان على الطعام شهرياً: 1172 دولاراً
5- متوسط الإنفاق الشهري للأسرة في السعودية على الطعام شهرياً: 1103 دولاراً
6- متوسط الإنفاق الشهري للأسرة في البحرين على الطعام شهرياً: 560 دولاراً
7- متوسط الإنفاق الشهري للأسرة في العراق على الطعام شهرياً: 531 دولاراً
8- متوسط الإنفاق الشهري للأسرة في الجزائر على الطعام شهرياً: 491 دولاراً
9- متوسط الإنفاق الشهري للأسرة في الأردن على الطعام شهرياً: 336 دولاراً
10- متوسط الإنفاق الشهري للأسرة في المغرب على الطعام شهرياً: 285 دولاراً
11- متوسط الإنفاق الشهري للأسرة في السودان على الطعام شهرياً: 274 دولاراً
12- متوسط الإنفاق الشهري للأسرة في مصر على الطعام شهرياً: 271 دولاراً
13- متوسط الإنفاق الشهري للأسرة في لبنان على الطعام شهرياً: 240 دولاراً
14- متوسط الإنفاق الشهري للأسرة في تونس على الطعام شهرياً: 194 دولاراً
15- متوسط الإنفاق الشهري للأسرة في اليمن على الطعام شهرياً: 125 دولاراً
(الشرق للأخبار)