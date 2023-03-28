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لبنان

في جزين... سرقوا مصاغاً وأموالاً وسلاحاً من منزله!

Lebanon 24
28-03-2023 | 06:52
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إدعى المواطن جوزيف الطيار لدى مخفر جزين على مجهولين، سرقوا منزله في الحرف في منطقة جزين. 

والمسروقات عبارة عن أموال نقدية، سلاح صيد ومصاغ ذهب.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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