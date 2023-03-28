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لبنان

محضر ضبط بحق سوبرماركت... ما السبب؟ (صور)

Lebanon 24
28-03-2023 | 06:56
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نظّم مفتشون من مكتب مصلحة الاقتصاد الاقليمي في محافظة الجنوب بحضور عناصر من جهاز امن الدولة في مكتب جزين، محضر ضبط بحق سوبرماركت في كفرجرة، بعد العثور على مواد غذائية منتهية الصلاحية.
 
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سوبرماركت

محضر ضبط

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