محضر ضبط بحق سوبرماركت... ما السبب؟ (صور)

نظّم مفتشون من مكتب مصلحة الاقتصاد الاقليمي في محافظة الجنوب بحضور عناصر من جهاز امن الدولة في مكتب جزين، محضر ضبط بحق سوبرماركت في كفرجرة، بعد العثور على مواد غذائية منتهية الصلاحية.

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