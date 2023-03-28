تعابير نابية وهرجٌ ومرجٌ في مجلس النواب.. هل حصل تضارب؟!

سيطر توتر كبيرٌ على جلسة اللجان المشتركة التي عقدت، اليوم في مجلس النواب، إذ احتدم النقاش وعلا الصراخ بين عددٍ من النواب تخلل ذلك كلماتٌ من العيار الثقيل.. فما الذي حصل بالتفاصيل؟

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مع بدء جلسة اللجان، احتدمَ النقاش على خلفية سجالٍ بين النائبين ملحم خلف وغازي زعيتر. حينها، دعا خلف النواب إلى إنتخاب رئيسٍ للجمهورية، فردّ زعيتر معتبراً أن كلام الأول "مش بالنظام".

وإثر ذلك، اشتدّ النقاش بين النائبين، فقال لأحد النواب: "شو هالبضاعة"، كما توجه إلى خلف قائلاً: "متل صباطي"، وفق ما ذكرت قناة الـ"MTV".

كذلك، فقد حصل صراخٌ وشجار حاد في الجلسة بين النائبين سامي الجميل وعلي حسن خليل على خلفية ملف الإنتخابات البلدية والسحوبات الخاصة.

وعمّا حصل، قالت النائبة بولا يعقوبيان في تصريح: "شكلن بدن يعملو ميني حرب أهلية ليطيرو الانتخابات البلدية.. النائب ملحم خلف سمع كلمة شو هالبضاعة من النائب غازي زعيتر".

من جهته، نفى النائب ياسين ياسين حصول تضاربٍ بين النواب، مشيراً إلى أنّ ما جرى هو أن الأصوات ارتفعت في القاعة العامّة، وأضاف: "القلوب مليانة".

كذلك، قال النائب هادي أبو الحسن: "منذ يومين ونحن نحاول ضبط الأمور ربما نجحنا بموضوع الساعة لكنّ الجو مشحونٌ بشكل عام".

بدوره، قال النائب ميشال الدويهي إنّ "النقاش داخل الجلسة حول انتخابات البلدية منقسم بين مؤيّد لحصولها ورافض لها في ظلّ العقبات المالية ووزير الداخلية بسام المولوي أكد خلال الجلسة إمكانية حصول الإنتخابات إذا تأمّن مبلغ 8 مليون دولار".

من ناحيته، قال النائب جورج عدوان عن الإنتخابات البلدية: "نحن على يقين أن الحكومة قادرة على إنجازها إذا أرادت ذلك، وما يحصل اليوم هو تقاذف الكرة بين الحكومة والمجلس النيابي حول من سيتحمّل مسؤولية تأجيل الانتخابات وكتكتل نريد الانتخابات بالتأكيد".

وإثر النقاشات الحادة والصراخ الذي لفت أنظار الجميع في مجلس النواب، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب رفع جلسة اللجان المشتركة من دون إقرار أيّ بند.

وفي تصريح له من المجلس، شدّد بو صعب على "ضرورة أن تجري الإنتخابات البلدية والإختيارية في موعدها ومن دون تأخير".