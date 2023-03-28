ابو الحسن: للعودة إلى التعقل

Advertisement

علّق أمين سرّ كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن على الخلاف الذي شهدته جلسة اللجان المشتركة، والذي كاد ان يتطور لولا تدخل عدد من النواب ومن بينهم ابو الحسن لضبط الامور ، وقال: إنَّ "ما حصلَ في الجلسة كان صادماً والواقع في البلد خطير اذا ما استمر على هذا النحو"، لافتاً إلى أنَّ "المطلوب ان يعلو صوت العقل في عين العاصفة".أبو الحسن أكّد في حديثٍ صحافي أنَّ "ما قام به رئيس الحزب التقدّمي الإشتراكي وليد جنبلاط و"اللقاء الديمقراطي" من محاولة لضبط الأمور قد نكون نجحنا بها ولكن مازالَ الجو محتقناً"، داعياً الى" تنفيس هذا الإحتقان".ودعا "المسؤولين للعودة إلى التعقل والتفكير مليّاً والبدء بالتفكير بمصلحة البلد، وهموم الناس وانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة والبدء بالاصلاحات بدل المضي في هذا المسلسل المتوتر".