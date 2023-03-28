الجميّل يكشف: شهدنا مساً بالمقدّسات خلال جلسة اللجان النيابية

استنكر رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل ما جرى خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة من نقاش حادٍ بين النواب، اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى أنّ "ما حصل خطيرٌ جداً"، داعياً رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الإطلاع على تسجيلات الجلسة"، وقال: "نطالب برّي باتخاذ تدابير فورية وأطالب أيضاً بنشر مضمون التسجيلات أمام الرأي العام".

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وفي تصريح له من مجلس النواب، قال الجميل: "إذا أخبرت بما حصل سأكون مساهماً بفتنة يريد البعض جر البلد إليها وهذا ما لا نريده، من هنا لن أتحدث عما حصل خلال الجلسة والذي كان يمكن أن ياخذ البلد الى مكان آخر".

وأضاف: "ما حصل اليوم خطير وقد حصل مسّ بالمقدسات خلال الجلسة، وإن كان أحد النواب قد فقد أعصابه فنحن نمر فوق ما حصل ونتخذ التدابير اللازمة وما من مشكلة أما إن كان هناك توجه سياسي بأن نتعاطى في البلد بهذا الشكل ونستخدم هذا المنطق وننظر للآخر بهذا الشكل أي أن إذا كان هذا الشيء عام فالمشكلة كبيرة جداً".

وتابع: "لن أدخل بمضمون ما حصل والتسجيلات موجودة واتمنى ان تنشر وأكثر من ذلك لن أضيف. اللبنانيون شاهدون على أخلاقي وصبري الطويل في أعنف المواجهات لم أقلّل "تهذيب وأخلاق" مع أحد وكل الناس تعرف ان هذا الأمر لن يتغير والموضوع بات بعهدة بري".

مع هذا، فقد رأى الجميل أنّ عدم إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية سيؤدي إلى فوضى كبيرة في البلد، وقال: "بإمكان الحكومة إجراء الإنتخابات البلدية وهناك الكثير من الطرق لذلك وتكلفة الإنتخابات 8 مليون دولار وهي لا تتجاوز ما ينفقه مصرف لبنان يومياً".





