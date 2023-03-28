Advertisement

لبنان

حسن خليل: لوضع اليد على ما حصل اليوم في مجلس النواب

Lebanon 24
28-03-2023 | 08:27
A-
A+
Doc-P-1051666-638156143929048693.jpg
Doc-P-1051666-638156143929048693.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار النائب علي حسن خليل في تصريح له من مجلس النواب إلى أن "للأسف هناك جهات لأسباب عديدة تصرّ على تعطيل المجلس النيابي ورفض عقد جلسات تشريعية".

وأضاف عقب الإشكال الذي حصل بينه وبين النائب سامي الجميل: "كنت واضحاً عندما قلت أن مجلس النواب لا يجب أن يدخل بملف حقوق السحب الخاصة ولا نريد أن يخرج من عندنا تغطية قانونية للتصرف بتلك الحقوق"، قائلاً: "لا أحد يظنّ في هذا البلد أنّ باستطاعته المسّ بكرامتنا ومعنوياتنا ويُشكك بالتزامنا بالدستور والقانون".
Advertisement

وأكد خليل أن "هناك نواب تجاوزوا حدود الزمالة وكان من اللازم الردّ عليهم".

وشدد على أن "حركة "أمل" حركة قاتلت من أجل لبنان وما زالت تُناضل وهي الحريصة على السلم الأهلي بعكس جهاتٍ رفعت شعار "لكم لبنانكم ولنا لبناننا" بسبب "الساعة".

كما دعا إلى "وضع اليد على ما حصل اليوم في مجلس النواب، وليس مسموحاً لأي أحد أن يتطاول على غيره ومتمسّك بقناعاتي وبكل ما أقول"، مشيراً إلى أن "لن أقبل بأن يكون هناك أيّ مسّ بكرامتنا تحت أي شكلٍ من الأشكال".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:34 | 2023-03-28
18:00 | 2023-03-28
17:55 | 2023-03-28
17:21 | 2023-03-28
17:06 | 2023-03-28
16:56 | 2023-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website