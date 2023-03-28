حسن خليل: لوضع اليد على ما حصل اليوم في مجلس النواب

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أشار النائب علي حسن خليل في تصريح له من مجلس النواب إلى أن "للأسف هناك جهات لأسباب عديدة تصرّ على تعطيل المجلس النيابي ورفض عقد جلسات تشريعية".وأضاف عقب الإشكال الذي حصل بينه وبين النائب سامي الجميل: "كنت واضحاً عندما قلت أن مجلس النواب لا يجب أن يدخل بملف حقوق السحب الخاصة ولا نريد أن يخرج من عندنا تغطية قانونية للتصرف بتلك الحقوق"، قائلاً: "لا أحد يظنّ في هذا البلد أنّ باستطاعته المسّ بكرامتنا ومعنوياتنا ويُشكك بالتزامنا بالدستور والقانون".وأكد خليل أن "هناك نواب تجاوزوا حدود الزمالة وكان من اللازم الردّ عليهم".وشدد على أن "حركة "أمل" حركة قاتلت من أجل لبنان وما زالت تُناضل وهي الحريصة على السلم الأهلي بعكس جهاتٍ رفعت شعار "لكم لبنانكم ولنا لبناننا" بسبب "الساعة".كما دعا إلى "وضع اليد على ما حصل اليوم في مجلس النواب، وليس مسموحاً لأي أحد أن يتطاول على غيره ومتمسّك بقناعاتي وبكل ما أقول"، مشيراً إلى أن "لن أقبل بأن يكون هناك أيّ مسّ بكرامتنا تحت أي شكلٍ من الأشكال".