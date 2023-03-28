فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم الثلاثاء عقوبات على أشخاص مرتبطين بسوريا لتورطهم في تجارة الكبتاغون.

وبحسب البيان فقد طالت العقوبات سامر كمال الأسد ووسيم بديع الأسد، كذلك رجل الأعمال السوري خالد قدور.

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أما اللبنانيين الذين شملتهم العقوبات فهم حسن محمد دقو الذي يحمل أيضا الجنسية السورية، وأطلقت عليه وسائل الإعلام لقب "ملك الكبتاغون"، بحسب وزارة الخزانة الاميركية.

وبحسب الوزارة، "تم ربط دقو بعمليات تهريب المخدرات التي نفذتها الفرقة الرابعة في الجيش السوري ، بقيادة ماهر الأسد ، وبغطاء من حزب الله. تم القبض عليه في لبنان في عام 2021 بتهم تهريب المخدرات المرتبطة بشحنة ضخمة من الكابتاغون تم اعتراضها في ماليزيا في طريقها إلى المملكة العربية السعودية ، على الرغم من أن المنتسبين لحزب الله قد سهّلوا قدرة دقو على الاستمرار في إدارة أعماله أثناء وجوده في السجن. واكتسب دقو سمعة كمصدر للكبتاغون وميسر للتهريب عبر الحدود السورية اللبنانية تحت حماية شركاء حزب الله".

أما الشخص الثاني التي طالته العقوبات، فهو نوح زعيتر، وقالت الوزارة إنّ "له علاقات وثيقة مع كل من الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري وبعض أعضاء حزب الله. وهو تاجر أسلحة معروف ومهرب مخدرات ومطلوب حاليا من قبل السلطات اللبنانية بتهمة تهريب المخدرات. وبحسب ما ورد يقوم زعيتر بأنشطته غير المشروعة تحت حماية الفرقة الرابعة.

وقالت وزارة الخزانة إنّ "دقو وزعيتر يقومان بمساعدة حزب الله ماديًا أو يقدمان له خدمات تقنية".