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لبنان

بكمين محكم... من أوقفت شعبة المعلومات في طرابلس؟ (صورة)

Lebanon 24
28-03-2023 | 08:46
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في ملف فرار الموقوفين من السجون والنظارات، وبنتيجة المتابعة الميدانية التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة وتكثيف الدوريات لتحديد الأماكن التي يحتمل اختباء الفارين فيها، والعمل على توقيفهم، توصّلت الشعبة الى تحديد مكان تواجد أحد الفارّين من نظارة قصر عدل بيروت بتاريخ 7-7-2022، وذلك في محلة طرابلس وهو المدعو:
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 ف. ن. (مواليد عام 1964، لبناني)
أعطيت الاوامر للعمل على مراقبة المذكور وتوقيفه بالتنسيق مع القضاء.

وبعد عملية مراقبة دقيقة تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من رصده في محلة التل – طرابلس، فعملت على نصب كمين محكم له في المحلة نتج عنه توقيفه.

بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه لجهة إقدامه على الفرار من نظارة قصر عدل بيروت بتاريخ 7-7-2022.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
 
 
 
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