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لبنان

بعد إشكال مجلس النواب... برّي اتّصل بسامي الجميّل

Lebanon 24
28-03-2023 | 09:09
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أفادت الـ"ال بي سي"، أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أجرى اتصالاً برئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل إثر مؤتمره الصحافي الذي قال فيه إنّه سيضع ما حصل في جلسة اللجان المشتركة في عهدة رئيس مجلس النواب.
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بري

سامي الجميل

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