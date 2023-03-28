أساتذة المدارس الرسمية في كسروان اعتصموا احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم

نفذ عدد من الاساتذة في المدارس الرسمية في كسروان، اعتصاما أمام مدخل سرايا جونية، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم.
وكان الأساتذ ة الثانويون في أقضية جبل لبنان الشمالي (جبيل وكسروان والمتن)، قد دعوا أولياء الطلاب اللبنانيين إلى إعتصام اليوم الثلاثاء.
كما دعا إلى الاعتصام روابط المخاتير، والمجالس البلدية، والمجالس الثقافية، وأصحاب الفكر والجمعيات الأهلية والأساتذة المتقاعدين، لرفع الصوت عاليا من أجل إطلاق صرخة غضب مدوية لإنقاذ العام الدراسي للطلاب اللبنانيين
وتحدث في الاعتصام أنيس طربيه، جمال الأشقر عن الأساتذة الثانويين والأب الاستاذ طوني بو عساف، إضافة إلى كلمة للأهل ألقتها بإسمهم السيدة دوللي نجيم وكلمتين من الطلاب.
وطالب المتكلمون، الحكومة "العمل السريع على إيجاد حل لإنصاف الأساتذة في قطاع التعليم الرسمي، من أجل عودتهم إلى التدريس، وبالتالي عودة أكثر من 300 ألف طالب لبناني إلى مقاعد الدراسة لإستكمال سنتهم المدرسية، لأنهم أولى بالرعاية والتعلم من دولتهم أسوة بالطلاب النازحين".