أساتذة المدارس الرسمية في كسروان اعتصموا احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم

نفذ عدد من الاساتذة في المدارس الرسمية في كسروان، اعتصاما أمام مدخل سرايا جونية، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم.



وكان الأساتذ ة الثانويون في أقضية جبل لبنان الشمالي (جبيل وكسروان والمتن)، قد دعوا أولياء الطلاب اللبنانيين إلى إعتصام اليوم الثلاثاء.

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