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لبنان
إشتراكات الفنادق ... هذا ما طلبه الأشقر من "الطاقة" و"كهرباء لبنان"
Lebanon 24
28-03-2023
|
09:56
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طالب رئيس إتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر في بيان، "الحكومة وبإلحاح، بإعادة النظر في اشتراكات الكهرباء (كهرباء الدولة)، لانها مجحفة وغير عادلة وتلحق ضررا كبيرا بالفنادق على وجه الخصوص".
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وشكا الاشقر من ان "الفنادق لديها محطات كهرباء كبيرة وإشتراكاتها مرتفعة جداً، فيما لا تحصل في المقابل سوى على ساعات قليلة من التغذية لا تتعدى الثلاث ساعات على أبعد تقدير، ما يجعل في كثير من الاحيان كلفة الإشتراك اكبر من كلفة إستهلاك الكهرباء، وهذا يمكن وصفه بالإجراء الظالم والتعسفي تجاه الفنادق".
ولفت الى أن "هذه المعادلة غير مسبوقة على مستوى أي دولة في العالم"، مطالبا "المعنيين ولا سيما وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، بالرجوع عن هذا الخطأ الفادح، الى حين تأمين التيار الكهربائي 24/24 ساعة".
وكشف عن أن "العبء الأكبر والأكثر تأثيرا على المؤسسات السياحية وخصوصاً الفنادق ناتج عن أكلاف الكهرباء والمياه، ومعظم حالات الإقفال التي حصلت في الفنادق كانت من جراء هذا العامل".
ولفت الى أنه "عندما تم إعتماد تعرفة كهرباء تفضيلية للقطاعين السياحي والصناعي، جاءت بناء على ان مؤسسات هذين القطاعين هي الأكثر إستهلاكا للطاقة".
وطالب "وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان بإعادة العمل بتعرفة الكهرباء التفضيلية للمؤسسات السياحية والفندقية"، وقال: "كل الدول تعتمد هذا التدبير لتحفيز الإستثمارات الإنتاجية، لكننا في لبنان نطالب به حاليا من أجل تأمين إستمرار مؤسساتنا والحفاظ على بقائنا".
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