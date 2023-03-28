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لبنان

بري عرض للاوضاع العامة مع وزير الاقتصاد والعلية

Lebanon 24
28-03-2023 | 10:14
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور أمين سلام، حيث جرى عرض للأوضاع العامة،سيما الاقتصادية منها.
 
واستقبل  بري رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية.
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