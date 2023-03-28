بري عرض للاوضاع العامة مع وزير الاقتصاد والعلية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور أمين سلام، حيث جرى عرض للأوضاع العامة،سيما الاقتصادية منها.



واستقبل بري رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية.

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