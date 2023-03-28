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لبنان

وهاب: ندعو إلى إنتخابات جديدة

Lebanon 24
28-03-2023 | 10:20
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كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر":
 
 
"تركيبة مجلس النواب ولاّدة أزمات وليس حلول. ندعو إلى إنتخابات جديدة".
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