ما هي تسعيرة الدولار عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 107300 و107600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، وهي التسعيرة الصباحيّة عينها.

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