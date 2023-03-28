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لبنان

ما هي تسعيرة الدولار عصر اليوم؟

Lebanon 24
28-03-2023 | 10:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 107300 و107600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، وهي التسعيرة الصباحيّة عينها.
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