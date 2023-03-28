Advertisement

لبنان

بعدما طالته العقوبات الأميركيّة... ماذا قال نوح زعيتر في أوّل تعليق له؟

Lebanon 24
28-03-2023 | 11:41
A-
A+
Doc-P-1051729-638156259498349492.jpg
Doc-P-1051729-638156259498349492.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال نوح زعيتر في بيان رداً على العقوبات الاميركية التي صدرت بحقه "لم نتفاجأ بالقرار الجائر الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية التي تتطاول باستمرار على السيادة اللبنانية وتجاهد لإرضاء العدو الاسرائيلي. وإذ نؤكد على كذب وافتراء النظام الأميركي علينا، نرى أنّ هذا القرار وسام شرف يضاف الى الأحرار المقاومين".
Advertisement
واضاف زعيتر في بيانه: "في هذه المناسبة أود توجيه الشكر إلى السلطات اللبنانية التي يبدو أنها سبقت الإدارة الأميركية في التهجم علينا وسارعت إلى معاقبتنا عبر الزج بولديّ في سجونها بشكل ظالم وتعسفي.. لذا من منطلق الحرص على العدالة أناشد السلطات القضائية اللبنانية الإفراج عن أولادي المحتجزين فورا والتسريع في محاكماتهم تمهيدا لإعلان برائتهم والإسراع في البت وإقرار قانون العفو العام الذي هو مطلب حق في وطن بعض قادته السياسيين هم مجرمو حرب بامتياز".
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:34 | 2023-03-28
18:00 | 2023-03-28
17:55 | 2023-03-28
17:21 | 2023-03-28
17:06 | 2023-03-28
16:56 | 2023-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website