دعوة من محفوظ للإعلاميين.. ما سببها؟

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دعا رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ في بيان، "المواقع الإلكترونية كافة والإعلاميين إلى المشاركة بكثافة في في اللقاء الحواري حول مناصرة الرجل لقضايا المرأة في الإعلام، الذي سيقام برعاية المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، يوم الجمعة المقبل في 31 آذار، الثامنة والنصف مساء بتوقيت لبنان، على تطبيق زوم، وتنظمه المجلة الدولية للعلوم الإنسانية وعلوم اللغة والجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية برئاسة ريما يونس، بالتعاون مع المنتدى العربي لدراسات المرأة والتدريب بعنوان: "الرجل في العالم العربي ومناصرته لقضايا المراة عبر الإعلام".وأشار البيان إلى أن "الإعلامي جورج معلولي سيكون ضيف اللقاء وستحاوره ريما يونس، على أن تتخلل ذلك حلقة نقاشية بين الضيف والجمهور".