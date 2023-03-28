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لبنان

شيخ العقل اتصل بميقاتي: الوحدة الوطنية أولوية والعيش الواحد أمانة

Lebanon 24
28-03-2023 | 11:49
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اتصل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، محيياً إياه على "تفهّمه وإقدامه"، مقدراً "تجاوبه في موضوع تعديل القرار المتعلق بالتوقيت الصيفي مع مبادرة وليد جنبلاط"، وشاكراً "جميع المسؤولين الذين سعوا لإصلاح ذات البين".
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ورأى الشيخ ابي المنى أن "الوحدة الوطنية أولوية، وأن العيش الواحد أمانة، والتنافس لإصلاح المؤسسات ومعالجة قضايا الناس المعيشية وتطبيق بنود الدستور أجدى من ردود الفعل الحادّة والمستهجَنة والتنافس السلبي، حول مواضيع جانبية تذكي الخطاب الطائفي ولا تقدّم ولا تؤخّر في إنقاذ الوطن".
 


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