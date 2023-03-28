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لبنان

منطقة من دون كهرباء لأكثر من 5 أشهر.. ما السّبب؟

Lebanon 24
28-03-2023 | 12:38
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ قرى سهل عكار لا تزال من دون كهرباء منذ أكثر من 5 أشهر، بسبب سرقة أسلاك شبكة كهرباء لبنان من التوتر العالي والمتوسط، لمسافة تزيد عن 22 كيلومتراً تقريباً، ما بين بلدة تلمعيان والكنيسة وكذلك بين قعبرين والسمونية، وصولاً إلى بلدة العريضة الحدودية.
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ووفقاً للوكالة، فقد سارع النائبان محمد سليمان وسجيع عطية في وقتٍ سابق للمطالبة بإعادة توصيل الشبكة، واجتمعا مع المدير العام  لشركة كهرباء لبنان كمال حايك وطالباه بإعادة الكهرباء إلى هذه القرى. 
وفي تصريحٍ له، أشار النائب محمد سليمان الى أنه "وباتصال مع المعنيين أكدوا له أن مرحلة تصنيع الأسلاك انتهت وقد يبدأ العمل في توصيل الشبكة وصيانتها بدءاً من الأسبوع القادم، ويبقى للمواطنين تسهيل عمل الشركة المولجة تركيب الأسلاك وصيانة الشبكة".

بدوره، أكد مدير شركة الـ"BUS" في عكار المهندس أمجد الرافعي أنه "تم تصنيع الأسلاك في شركة كهرباء لبنان"، وأضاف: "لقد استلمنا اليوم قسماً منها وخلال اليومين القادمين ستستكمل الشركة تسليم الباقي، وسنعمد إلى توصيل الشبكات المسروقة بالشبكة الرئيسة فور استقرار الطقس الذي يبدو أنه سيشهد عاصفة يوم غد الأربعاء". 

من جهته، أكد رئيس رابطة مخاتير سهل عكار مختار بلدة القليعات محمد خشفة أن "أكثر من 8 قرى في سهل عكار تعيش على العتمة بسبب سرقة أسلاك التوتر العالي والتوتر المتوسط لمسافة تزيد عن 20 ألف متر، ولا يزال اللصوص يعيدون سرقتهم"، وأضاف: "إذا لم تقم القوى الأمنية بتحرياتها وتوقيفهم وسوقهم للعدالة، ستبقى هذه القرى تعيش في الظلام والعتمة ما دام اللصوص يعيثون فساداً وسرقة بكامل حريتهم وعنجهياتهم، رغم سعي بعض النواب مشكورين بمطالبة وزارة الطاقة والمياه تأمين الأسلاك اللازمة لإعادة الكهرباء لهذه القرى".
 
 
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