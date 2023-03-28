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لبنان

إثر "معركة البرلمان" اليوم.. ماذا فعل علي حسن خليل؟

Lebanon 24
28-03-2023 | 13:00
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أفادت معلومات الـ"ام تي في" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصل بالنائب سامي الجميّل بعد جلسة اللجان المشتركة وقال له إن ما حصل غير مقبول.
 
وتابعت المعلومات أن الجميّل تلّقى لاحقاً اتصالاً من النائب علي حسن خليل. 
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