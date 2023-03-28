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لبنان

آخرُ المعلومات عن رئاسة الجمهوريّة.. أوساطٌ سياسية تبلغت هذا الأمر

Lebanon 24
28-03-2023 | 13:15
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الثلاثاء، أنّ أوساطاً لبنانية تبلغت مؤخراً حصيلة المشاورات الفرنسيّة - السعوديّة بشأن لبنان وتحديداً الإتصال الذي جرى مؤخراً بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
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ونُقل إلى الأوساط السياسية الموقف السعودي الرافض للمعادلة القائلة: رئاسة الجمهورية لسليمان فرنجية مقابل رئاسة الحكومة لنواف سلام. إلا أنه في الوقت نفسه، فإنه لم يجرِ الحديث عن أي "فيتو" على فرنجية، ما دفع بالأوساط إلى اعتبار أن الملف الرئاسي بات خاضعاً للمراوحة الإيجابية.
 
مع هذا، فقد نفت الصحافية اللبنانية في باريس رندة تقي الدين أن يكون ماكرون في صدد زيارة السعودية، مشيرة إلى أنّ "الإتصال بين ماكرون وبن سلمان كان بناءً، لكنه لم يتطرّق إلى أسماء لرئاسة الجمهورية في لبنان". 
 
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