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لبنان

بشأن الإنتخابات البلديّة.. هذا ما اتفق عليه ميقاتي والمولوي

Lebanon 24
28-03-2023 | 13:09
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أفادت قناة الـ"MTV" أنّ وزير الداخلية بسام المولوي لا يزال بصدد دعوة الهيئات الناخبة في 3 نيسان المقبل حرصاً منه على الالتزام بالمهل القانونية المرتبطة بالإنتخابات البلدية والإختياريّة.
ولفتت القناة إلى أنه "بعد جلسة اللجان النيابية المُشتركة وما حصل فيها، اليوم، التقى المولوي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وناقش معه الموضوع واتفقا على الاستمرار بمناقشة ملف الانتخابات البلدية بعد عودة ميقاتي بسبب تواجده خارج لبنان في اليومين المقبلين". 
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وبحسب القناة، فإن الأطراف المختلفة "تُعوّل على أن تؤمّن الحكومة التمويل اللازم للانتخابات البلدية مثلما فعلت في ملف جوازات السفر وكما تفعل في مواضيع عدة".
 
 
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