بشأن الإنتخابات البلديّة.. هذا ما اتفق عليه ميقاتي والمولوي

أفادت قناة الـ"MTV" أنّ وزير الداخلية بسام المولوي لا يزال بصدد دعوة الهيئات الناخبة في 3 نيسان المقبل حرصاً منه على الالتزام بالمهل القانونية المرتبطة بالإنتخابات البلدية والإختياريّة.

ولفتت القناة إلى أنه "بعد جلسة اللجان النيابية المُشتركة وما حصل فيها، اليوم، التقى المولوي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وناقش معه الموضوع واتفقا على الاستمرار بمناقشة ملف الانتخابات البلدية بعد عودة ميقاتي بسبب تواجده خارج لبنان في اليومين المقبلين".

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