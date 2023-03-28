دولار السوق الموازية يرتفع.. هذه تسعيرته مساء اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 107500 و108000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 107300 و107600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.