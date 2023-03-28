Advertisement

لبنان

حريقٌ كبير يندلع داخل متجرٍ في صيدا.. والدفاع المدني يُخمده

Lebanon 24
28-03-2023 | 13:51
A-
A+
Doc-P-1051770-638156338539663360.PNG
Doc-P-1051770-638156338539663360.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اندلع حريقٌ كبير، مساء اليوم، في إحدى المتاجر ضمن شارع دلاعة في مدينة صيدا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.
 
وعلى الفور، حضرت سيارات الدفاع المدني إلى المكان، وعملت فوراً على إخماد النيران. 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
معلومات "لبنان24": الدفاع المدني يُرسل سلالم إلى معمل "كونكورد" في الناعمة لإجلاء موظفين عالقين على السطح بسبب الحريق الذي ضرب المكان
lebanon 24
29/03/2023 04:55:22 Lebanon 24 Lebanon 24
عنصر في الدفاع المدني اللبناني يتحدث عن أصعب اللحظات خلال عمليات الإنقاذ... ماذا كشف؟ (فيديو)
lebanon 24
29/03/2023 04:55:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول فريق الدفاع المدني اللبناني إلى انطاكيا حيث باشر عمليات البحث عن الياس حداد ومحمد المحمد تحت أنقاض فندق اوزوهان (الجديد)
lebanon 24
29/03/2023 04:55:22 Lebanon 24 Lebanon 24
في تركيا.. هكذا ساهم الدفاع المدني اللبناني بإنقاذ أحد الناجين من الزلزال
lebanon 24
29/03/2023 04:55:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الدفاع المدني

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:34 | 2023-03-28
18:00 | 2023-03-28
17:55 | 2023-03-28
17:21 | 2023-03-28
17:06 | 2023-03-28
16:56 | 2023-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website