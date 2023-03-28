حريقٌ كبير يندلع داخل متجرٍ في صيدا.. والدفاع المدني يُخمده

اندلع حريقٌ كبير، مساء اليوم، في إحدى المتاجر ضمن شارع دلاعة في مدينة صيدا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.

وعلى الفور، حضرت سيارات الدفاع المدني إلى المكان، وعملت فوراً على إخماد النيران.