بعد أيام.. إليكم ما ستشهده "صيرفة" والرواتب

أكّدت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24"، اليوم الثلاثاء، أنّ المصارف بدأت منذ اليوم، تحضير الأرضية التقنية لرواتب القطاع العام من أجل سحبها على أساس دولار "صيرفة" 90 ألف ليرة، وذلك خلال اليومين المُقبلين.

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وأشارت المصادر إلى أنَّ المصارف ستُبادر إلى تسديد الرواتب بالدولار في أي وقتٍ خلال ساعات النهار مثلما جرت العادة، وأضافت: "إنّ تسعيرة صيرفة ستتبدّل يومياً تبعاً لبيانات مصرف لبنان الدوريّة بشأن المنصّة، وقد يتمّ صباح كل نهار تحديد التسعيرة والالتزام بها حتى ساعات منتصف الليل. وفي حال أصدر مصرف لبنان بياناً مسائياً بشأن صيرفة، فإن هناك توجهاً بأن يتم الالتزام بها صباح اليوم التالي وليس في الليلة نفسها".