Advertisement

لبنان

بعد أيام.. إليكم ما ستشهده "صيرفة" والرواتب

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-03-2023 | 14:16
A-
A+
Doc-P-1051775-638156350597158853.jpg
Doc-P-1051775-638156350597158853.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّدت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24"، اليوم الثلاثاء، أنّ المصارف بدأت منذ اليوم، تحضير الأرضية التقنية لرواتب القطاع العام من أجل سحبها على أساس دولار "صيرفة" 90 ألف ليرة، وذلك خلال اليومين المُقبلين.
Advertisement

وأشارت المصادر إلى أنَّ المصارف ستُبادر إلى تسديد الرواتب بالدولار في أي وقتٍ خلال ساعات النهار مثلما جرت العادة، وأضافت: "إنّ تسعيرة صيرفة ستتبدّل يومياً تبعاً لبيانات مصرف لبنان الدوريّة بشأن المنصّة، وقد يتمّ صباح كل نهار تحديد التسعيرة والالتزام بها حتى ساعات منتصف الليل. وفي حال أصدر مصرف لبنان بياناً مسائياً بشأن صيرفة، فإن هناك توجهاً بأن يتم الالتزام بها صباح اليوم التالي وليس في الليلة نفسها". 

أمّا عن سقوف السّحوبات بالدولار، فقد لفتت المصادر إلى أنَّه قد لا يجري تحديدها للرواتب، وأضافت: "هذا الأمر يُتيح للموظف سحب راتبه بالكامل وفق دولار صيرفة الحالي، لاسيما أنه من الممكن أن يرتفع سعر المنصة في أوقاتٍ لاحقة". 

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:34 | 2023-03-28
18:00 | 2023-03-28
17:55 | 2023-03-28
17:21 | 2023-03-28
17:06 | 2023-03-28
16:56 | 2023-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website