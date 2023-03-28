البيسري عرض مع بدران أوضاع الجامعة اللبنانية

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري في مكتبه رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران وعرض معه للأوضاع العامة في البلاد، لا سيما الصعوبات التي تمر بها الجامعة اللبنانية وسُبل معالجتها، بالإضافة إلى التنسيق بين المديرية العامة للأمن العام والجامعة اللبنانية.

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