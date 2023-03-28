من بروكسل.. وفدٌ نيابي لبناني ينتقد "أقلاماً مأجورة"

صدر عن أعضاء الوفد النيابي اللبناني الموجود في بروكسل البيان الآتي:

"في الوقت الذي يقوم فيه وفد نيابي بتلبية دعوة رسمية إلى الاتحاد الأوروبي والبرلمان والحكومة البلجيكية من أجل البحث في سبل دعم لبنان الذي خرج عن اهتمامات الدول الخارجية ويتجه إلى التحلل ومهدد بالزوال، طالعتنا أقلام مأجورة بالتهجم بعبارات نابية وبالشخصي على أحد أعضاء الوفد غير عابئة بمصير الوطن، مما يشير الى تراجع كبير في حس المواطنة وانهيار في القيم وتصاعد في التموضعات الشخصية والآنية التي تنمي الغريزة وتمعن في تضييع البوصلة وتساهم في ضياع الوطن".