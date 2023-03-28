ماذا كشف وزير الإتصالات عن ملف "أوجيرو"؟

أكَّد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّ "قطاع الإتصالات في لبنان يعدّ من الثروات المتبقية في لبنان والتي لا يُمكن التفريط بها"، وقال: "المطلوب من الجميع العمل على دعم وحماية هذا القطاع الأساسي والحيوي لباقي القطاعات في البلد".

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وفي حديثٍ عبر قناة "المنار"، اليوم الثلاثاء، كشف القرم عن مُبادرة يتمّ العمل عليها بالتنسيق المباشر مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لحلحلة إضراب أوجيرو، مشيراً إلى أنّه "جرى البحث مطولاً في تشعب أزمة الهيئة وتم الإتفاق مع رئيس الحكومة على تأمين مبلغ ماليّ قادر على تلبية إحتياجات الموظفين مؤقتاً لحين تأمين مطالبهم كاملة".

مع هذا، فقد توقع وزير الإتصالات أن تنتهي أزمة أوجيرو نهاية الأسبوع الحالي.