من الآن.. هذا ما ينتظركم في محطات البنزين

بثت قناة الـ"LBCI" تقريراً، اليوم الثلاثاء، كشفت فيه أن المواطن سيُلاحظ في محطات المحروقات اعتباراً من الآن، آلات مستخدمة للتعبئة مدوّن عليها سعر المحروقات بالدولار، وأخرى مُدوّنٌ عليها بالليرة اللبنانية.

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ولفت التقرير إلى أنّه على المواطن أن يختار إما أن يدفع بالليرة وفق التسعيرة التي تُصدرها وزارة الطاقة يومياً وإمّا أن يدفع بالدولار، وأضاف: "إن إحتساب السعر بالدولار سيكون على الشكل التالي: سعر الصفحية بالليرة اللبنانية وفق التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة مقسّم على سعر الصرف المُعتمد من قبل الوزارة 107 آلاف ليرة لبنانية، فيُصبح سعر الصفيحة 18.12 دولاراً".

وأوضح التقرير أنّ هذه الآلية بدأ تطبيقها اعتباراً من اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما أبلغ تجمع الشركات المستوردة للنفط ونقابات موزعي المحروقات وأصحاب المحطات وزارات الطاقة والداخلية والإقتصاد بقرارهم من خلال كتابٍ رسمي من قبلهم.

لمشاهدة التقرير كاملاً.. شاهدوا الفيديو المُرفق:



