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لبنان

حاصباني: ما حصل اليوم في مجلس النواب عملٌ مقصود

Lebanon 24
28-03-2023 | 16:56
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أكّد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني أنّ ما حصل اليوم في اللجان النيابية المشتركة من سجالات، هو محاولة لحرف النظر عن الحوار الصحيح المُتعلق بإجراء الإنتخابات البلدية، وقال: "ما جرى عملٌ مقصود لحرف النظر عن الحوار الصحيح، والاشكالية الوحيدة التي طُرحت خلال الجلسة تتمحور حول تمويل الانتخابات البلدية".
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"OTV"، اليوم الثلاثاء، كشف حاصباني أنّ "المُعطيات الموجودة اليوم تُوحي بإمكانية التهرب من إجراء الإنتخابات البلدية"، مشيراً إلى أن "لدى الحكومة دورٌ أساسي بصناعة القرار، ويتوجّب عليها إيجاد حلّ لمشكلة الإنتخابات البلدية كما حصل بملف جوازات السّفر"، وأضاف: "دور البلديات أساسي بحلّ أساسي الأزمة الحالية وهناك قوى سياسية لا تُحبذ إجراء الإنتخابات البلدية، والأساس اليوم لإنتخاب رئيس للجمهورية ولا شيء يمنع الحكومة من إجراء موازنة العام 2023". 
واعتبر حاصباني أنّ رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية "لا يستوفي الشروط التي وضعناها لرئيس الجمهورية"، لافتاً إلى أنه "لا وجود للبنان ضمن أولويات الدول الكبرى، وإن وُجد يكون في أسفل القائمة". 
وختم: "هناك مقاربات تبتعد كل البعد عن النصوص الدستورية وما تركه قرار تقديم الساعة في لبنان يمكن أن يترك أكثر منه لو أقر في دول أخرى من بينها انكلترا".
 
 
 
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