لمرّات عديدة اليوم.. ماذا شهدت المياه الإقليمية اللبنانية؟

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

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"بتاريخ 28/3/2023 اعتباراً من الساعة 1.13 ولغاية الساعة 5.45، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 500 متر. وما بين الساعة 7.30 والساعة 7.47، خرق زورق معادٍ مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالى 388 متراً. وما بين الساعة 8.34 والساعة 9.12، خرق زورق معادٍ مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالى 370 متراً. وما بين الساعة 10.25 والساعة 11.09، خرق زورق معادٍ مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالى 351 متراً".وختم البيان: "تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".