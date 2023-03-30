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لبنان

وزير الدفاع التقى الصمد: تأكيد دور الجيش في حفظ الأمن والإستقرار

Lebanon 24
30-03-2023 | 10:12
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 التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في مكتبه، رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد.
 
وتناول البحث "التطورات على الساحة الداخلية لا سيما الوضع الأمني، ودور الجيش في حفظ الأمن والإستقرار في ظل ما يمر به الوطن من تحديات وصعوبات تُلقي بثقلها على كل مؤسسات الدولة ، من بينها المؤسسة العسكرية التي يعاني أفرادها كمعظم المواطنين من ضائقة إقتصادية غير مسبوقة،  بحيث لم تعد رواتبهم تكفي لتوفير أبسط الإحتياجات اليومية لهم ولعائلاتهم، وهم الذين يُعوّل عليهم في كافة الظروف والمهمات ولا يبخلون بالتضحيات لصون الوطن وحفظ أمن وسلامة المواطنين"، وفق مكتب  وزير الدفاع الاعلامي.
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