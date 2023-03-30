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لبنان

شيخ العقل التقى وزير الاقتصاد.. هذا ما بحثاه

Lebanon 24
30-03-2023 | 10:36
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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام، وتناول اللقاء الوضع الاقتصادي وقضايا وطنية عامة.
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بعد اللقاء قال الوزير سلام: "زيارتنا لهذه الدار الكريمة ولقاء سماحته للمباركة بشهر رمضان المبارك، وتحدثنا في أمور عدة ويهمنا ان تكون الدار بانطباع حول الواقع والحديث بيننا بُني على التفاؤل وسماحته دائما بحالة امل للبلد".

اضاف: "اطلعناه ايضا على الامور والمتغيرات الاقليمية والمحلية العامة التي نراها ايجابية وتنعكس خيرا على لبنان في الاشهر المقبلة حيال المرحلة الاقتصادية والاجتماعية وظروف البلد الصعبة، ويبدو ان هناك فسحة امل تحدثنا بها مع سماحته، من خلال الذي نقرأه في السياسة من الخارج والداخل، والرجاء والامل بعودة الدور للمؤسسات وانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس حكومة فاعلة تواكب المرحلة المقبلة، واطلعناه كذلك على ظروف البلد بما يعني عمل الوزارة من النواحي الاقتصادية في كافة المناطق، ولدى سماحته انفتاح للتعاون معنا كوزارة والمساهمة بحوارات بنّاءة لخدمة الناس على مستوى الامن الاجتماعي والغذائي. وسعدنا بزيارة سماحته للحديث عن مستقبل افضل للبلد وواقع الوزارة والتفاؤل المشترك والتوازن المطلوب للمرحلة المقبلة وسماحته داعم لهذه الاجواء، ونأمل من كل مكونات البلد ان تتعاون لايصال الوطن الى شاطئ الامان".

وردا على سؤال حول مدى الالتزام بتوصيات الوزارة، قال سلام: "ظروف البلد متشعبة، وكان من الصعوبة الاستمرار بالوضع نفسه، لذا اتخذنا اجراءات رقابية لا تزال قائمة، لتهدئة السوق ومنع التلاعب بسعر الصرف الذي خلق عدم الاستقرار، وقد اوقفنا عملية استخدام الصيرفة التي كان يستغلها بعض المستهلكين في العملة اللبنانية مقابل سلع كانت اصلا بالدولار مما ساعد المستهلك نفسه ايضا. رسالتنا الى كل التجار الذين يخالفون التسعيرة: رغم كل القرارات تصلنا الاخبار ان بعض التجار لا زالو يعملون على الصيرفة ذاتها، لذا رحمة ورأفة بالناس في هذا الشهر الفضيل، كونوا جنب الناس لانها تعبت ونحن نقوم بعملنا، وفي الوقت الذي لا نسير بالعقاب والقصاص لضرب القطاع الخاص، لكننا لن نستهين ايضا بالملاحقة، لان ظروف الناس صعبة جدا. نحن هنا وهناك ناس تتظاهر في الشارع حول رواتب القطاع العام والعسكريين والمتضررين وهي رواتب غير مقبولة. نطلب "الرواق" وان يكون الربح "بحق الله" ولا تحمّلوا الناس اعباءً اكبر ولا يكون ثمة طمع وجشع، كي لا نضطّر الى ان نؤذي احدا من اجل حماية المواطنين".

واستقبل الشيخ ابي المنى، المدير العام لـ"دار الايتام الاسلامية" بشّار القوتلي، مهنئا بحلول شهر رمضان المبارك ودعاه الى الافطار الرمضاني الذي تقيمه عمدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودار الايتام في 4 نيسان المقبل في بيروت.

كما استقبل الشيخ ابي المنى وفدا من "آل نجار" في العبادية، ضم سمير وسعيد نجار.
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