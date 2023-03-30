بيانٌ من وزير الإتصالات.. ماذا أعلن؟

أصدر وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم بياناً جاء فيه:

"بعد أن أعلن وزير الاتصالات جوني القرم عن بيع دفتر الشروط لثلاث شركات، وبعد أن تقدّمت شركة ميريت انفست ش.م.ل. وColis Privé Paris المملوكة من مجموعة CMA CGM، بالمستندات اللازمة وفقاً للأصول، إجتمعت لجنة التلزيم بحضور مندوب مراقب من قبل هيئة الشراء العام عمر البراج، وفضّت العرض الوحيد إستناداً الى قانون الشراء العام.

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وبعد التدقيق بالمستندات الادارية والفنية والمالية تبيّن بان حصة الدولة ستكون 15.50% لأول سنة، علماً بان نقطة الانطلاق بالمزايدة كانت 10%، وأن دفتر الشروط مطابق لكل التوجيهات المطلوبة في تقرير ديوان المحاسبة. وعليه، فاز الائتلاف ما بين شركة ميريت انفست ش.م.ل و Colis Privé France المملوكة من مجموعة CMA CGM".