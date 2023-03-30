Advertisement

لبنان

بيانٌ من وزير الإتصالات.. ماذا أعلن؟

Lebanon 24
30-03-2023 | 11:34
A-
A+
Doc-P-1052392-638157983728438069.jpg
Doc-P-1052392-638157983728438069.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم بياناً جاء فيه:
 
"بعد أن أعلن وزير الاتصالات جوني القرم عن بيع دفتر الشروط لثلاث شركات، وبعد أن تقدّمت شركة ميريت انفست ش.م.ل. وColis Privé Paris المملوكة من مجموعة CMA CGM، بالمستندات اللازمة وفقاً للأصول، إجتمعت لجنة التلزيم بحضور مندوب مراقب من قبل هيئة الشراء العام عمر البراج، وفضّت العرض الوحيد إستناداً الى قانون الشراء العام. 
Advertisement
وبعد التدقيق بالمستندات الادارية والفنية والمالية تبيّن بان حصة الدولة ستكون 15.50% لأول سنة، علماً بان نقطة الانطلاق بالمزايدة كانت 10%، وأن دفتر الشروط مطابق لكل التوجيهات المطلوبة في تقرير ديوان المحاسبة. وعليه، فاز الائتلاف ما بين شركة ميريت انفست ش.م.ل و Colis Privé France المملوكة من مجموعة CMA CGM".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-04-02
02:00 | 2023-04-02
02:30 | 2023-04-02
10:46 | 2023-04-02
10:06 | 2023-04-02
10:00 | 2023-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website