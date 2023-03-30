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لبنان

عثمان عرض الأوضاع في الشمال مع المفتي إمام

Lebanon 24
30-03-2023 | 11:49
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، مفتي طرابلس الشيخ محمّد إمام يرافقه عضو المجلس الشرعي الأعلى الشيخ أمير رعد، ومدرس الفتوى في دار الإفتاء الشيخ فؤاد اسماعيل، في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد ولا سيّما في الشّمال.
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