بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. ماذا أعلن اليوم؟

أصدر مصرف لبنان، اليوم الخميس، بياناً أعلن فيه أن "حجم التداول على منصة صيرفة لهذا اليوم بلغ 90 مليون دولار أميركي بمعدل 90 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".

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وأضاف: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".