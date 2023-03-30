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لبنان

إتصال فرنسيّ بفرنجية.. ماذا تبلغ الأخير؟

Lebanon 24
30-03-2023 | 12:49
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ذكرت قناة الـ"LBCI" أنّ رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية سيزور فرنسا يوم غد الجمعة، وسيلتقي المسؤول الفرنسي عن الملف اللبناني باتريك دوريل.
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من جهتها، أشارت قناة "الجديد" إلى أنّ فرنجية تلقى اتصالاً من دوريل الذي وجه إليه الدعوة لزيارة باريس. 
 
إلى ذلك، فقد استقبل فرنجية بدارته في بنشعي سفير جمهورية روسيا الإتحادية في لبنان الكسندر روداكوف يرافقه الوزير المفوض في السفارة مكسيم رومانوف والسكرتير الأول إيفان ميدفيدسكي في حضور النائب طوني فرنجيه والسيد أنطوان مرعب، وكان بحثٌ شاملٌ في مجمل القضايا الراهنة والتطورات على الساحتين المحلية والإقليمية.
وإثر اللقاء، قال السفير الروسي: "التقينا اليوم الوزير سليمان بك فرنجيه من ضمن الجهود الروسية لتحسين الوضع وايجاد الامكانيات والحلول للخروج من هذه الازمة التي يعيشها حالياً الشعب اللبناني، وتحدثنا عن كل الأوضاع في لبنان والمنطقة ونتمنى ايجاد الحل للأزمة وخاصة الأزمة الرئاسية في أسرع وقت ممكن".
 
 
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