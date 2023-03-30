إتصال فرنسيّ بفرنجية.. ماذا تبلغ الأخير؟

ذكرت قناة الـ"LBCI" أنّ رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية سيزور فرنسا يوم غد الجمعة، وسيلتقي المسؤول الفرنسي عن الملف اللبناني باتريك دوريل. Advertisement من جهتها، أشارت قناة "الجديد" إلى أنّ فرنجية تلقى اتصالاً من دوريل الذي وجه إليه الدعوة لزيارة باريس.

إلى ذلك، فقد استقبل فرنجية بدارته في بنشعي سفير جمهورية روسيا الإتحادية في لبنان الكسندر روداكوف يرافقه الوزير المفوض في السفارة مكسيم رومانوف والسكرتير الأول إيفان ميدفيدسكي في حضور النائب طوني فرنجيه والسيد أنطوان مرعب، وكان بحثٌ شاملٌ في مجمل القضايا الراهنة والتطورات على الساحتين المحلية والإقليمية.