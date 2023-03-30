Advertisement

لبنان

العسكريون المتقاعدون: استعدّوا لسلسلة اعتصامات لن تنتهي إلا بتحقيق المطالب

Lebanon 24
30-03-2023 | 12:58
A-
A+
Doc-P-1052417-638158041116971553.jpg
Doc-P-1052417-638158041116971553.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر حراك العسكريين المتقاعدين بياناً، اليوم الخميس، توجه فيه بـ"الشكر والتقدير إلى الجميع العسكريين المتقاعدين من مختلف الأسلاك العسكرية وإلى متقاعدي روابط القطاع العام كافة وكل من شارك في الاعتصام الذي أقيم قبل ظهر اليوم في ساحة رياض الصلح".
Advertisement
 
وأكد البيان أن "حشد المتظاهرين الكثيف على الرغم من الظروف المناخية الصعبة وتكلفة اعباء التنقل من المناطق النائية إلى العاصمة بيروت، لهو خير دليل على الوجع الذي يعشعش في بيوتهم وعائلاتهم، والوحدة والصلابة في مواجهة استهتار السلطة ولامبالاتها في تأمين أدنى حقوقهم المعيشية"، وأضاف: "إنه لمن البديهي القول إن أولى واجبات السلطة إيجاد الحلول لمختلف المشكلات القائمة وفي طليعتها مشكلة رواتب أفراد القطاع العام ومتقاعديه الذين يشكلون ثلث الشعب اللبناني، بعد أن فقدت هذه الرواتب 96% من قيمتها الشرائية، فأصبحت تعادل الآن نسبة 1/25 من قيمتها التي كانت قبل الأزمة. وإذا كانت هذه السلطة عاجزة عن إيجاد الحلول العادلة والشاملة، فيكفيها الاسترشاد بالمطالعة التي أعدها المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، والتي أصبحت بين أيديها، أما إذا كانت عاجزة عن المبادرة والإصغاء في آن واحد، فهي فاقدة للمسؤولية، ولا بد من أن ترحل غير مأسوف عليها".
 
وختم: "أيها العسكريون المتقاعدون، إن وقفتكم الشجاعة اليوم المشحونة بالعنفوان والكرامة والإقدام، قد شكلت بداية الطريق لمرحلة طويلة من النضال، فاستعدوا لسلسلة من الاعتصامات والحشود النوعية والمزلزلة التي سيعلن عنها تباعاً، وهي لن تنتهي إلاّ بتحقيق المطالب كافة وعودة الحق إلى نصابه".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-04-02
02:00 | 2023-04-02
02:30 | 2023-04-02
10:46 | 2023-04-02
10:06 | 2023-04-02
10:00 | 2023-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website