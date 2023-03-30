العسكريون المتقاعدون: استعدّوا لسلسلة اعتصامات لن تنتهي إلا بتحقيق المطالب

أصدر حراك العسكريين المتقاعدين بياناً، اليوم الخميس، توجه فيه بـ"الشكر والتقدير إلى الجميع العسكريين المتقاعدين من مختلف الأسلاك العسكرية وإلى متقاعدي روابط القطاع العام كافة وكل من شارك في الاعتصام الذي أقيم قبل ظهر اليوم في ساحة رياض الصلح".

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وأكد البيان أن "حشد المتظاهرين الكثيف على الرغم من الظروف المناخية الصعبة وتكلفة اعباء التنقل من المناطق النائية إلى العاصمة بيروت، لهو خير دليل على الوجع الذي يعشعش في بيوتهم وعائلاتهم، والوحدة والصلابة في مواجهة استهتار السلطة ولامبالاتها في تأمين أدنى حقوقهم المعيشية"، وأضاف: "إنه لمن البديهي القول إن أولى واجبات السلطة إيجاد الحلول لمختلف المشكلات القائمة وفي طليعتها مشكلة رواتب أفراد القطاع العام ومتقاعديه الذين يشكلون ثلث الشعب اللبناني، بعد أن فقدت هذه الرواتب 96% من قيمتها الشرائية، فأصبحت تعادل الآن نسبة 1/25 من قيمتها التي كانت قبل الأزمة. وإذا كانت هذه السلطة عاجزة عن إيجاد الحلول العادلة والشاملة، فيكفيها الاسترشاد بالمطالعة التي أعدها المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، والتي أصبحت بين أيديها، أما إذا كانت عاجزة عن المبادرة والإصغاء في آن واحد، فهي فاقدة للمسؤولية، ولا بد من أن ترحل غير مأسوف عليها".